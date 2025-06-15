Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dövme dondurması, 2025 yaz sezonuyla birlikte yeniden vitrinlerdeki yerini aldı. Şehrin köklü lezzet markalarından Hacı Mehmet Şan Premium, bu yıl da tamamen doğal ve katkısız ürünleriyle dondurma severlerden tam not aldı.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Maraş dondurması, keçi sütü ve doğal salep gibi özel malzemelerle üretilerek, yaz sıcaklarında serinletici bir lezzet sunuyor. Aynı zamanda bölgenin kültürel mirasının yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Hacı Mehmet Şan Premium’un özenle hazırladığı dondurmalar, kıvamı ve aromasıyla yine göz doldururken; çilekten karaduta, limondan mangoya kadar geniş ürün yelpazesiyle her damak tadına hitap ediyor.

Tamamen taze meyveler kullanılarak hazırlanan meyveli dondurmalar, özellikle çocuklar başta olmak üzere her yaştan dondurma tutkununun favorisi haline geldi.

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti Maraş dondurması, bu sezon da hem yerli hem de yabancı misafirlerin damaklarını şenlendirmeye devam ediyor.