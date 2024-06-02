Kilis'te meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bakım ve onarımını yapıyor, eskiyen tesisatlarını yeniliyor.

Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde metal, elektrik ve mobilya bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan gönüllü mobil ekip, öğretmenlerinin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin evlerinin elektrik, su tesisatı, kapı ve pencere bakımını yapıyor.

Tekye Mahallesi'nde 80 yaşındaki Ahmet Fahri Gökçek'in evine giden öğrenciler, evin elektrik tesisatını yeniledi ve mobilyaların tadilatını yaptı.