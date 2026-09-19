Ülke genelinde hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmesiyle birlikte yaz aylarının kavurucu etkileri yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Eylül ayının ortalarında İstanbul’da da tablonun tamamen değiştiği görülüyor. İstanbullular son günlerde evden şemsiyesiz çıkamaz hale gelirken, kışlık kıyafetler de gardıroplardan çıkmaya başladı.

Meteorolojik verilere göre, Megakentte çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 20 dereceye, gece saatlerinde ise 14 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Kuvvetli yağmurun da etkisiyle İstanbullular adeta erken bir kış provası yapacak.

Türkiye Genelinde Zıt Hava Koşulları: Bir Yanda Yaz, Diğer Yanda Yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde bölgeler arası sıcaklık farkları ve hava değişimleri dikkat çekiyor. Batı ve güney kıyılarında güneşli günler hakimiyetini korurken, kuzey ve doğu kesimlerde sonbahar havası en sert yüzünü gösteriyor.

Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri:

Marmara ve İstanbul: Hava serinliyor, çarşamba günü sıcaklıklar 14 dereceye kadar düşecek, sağanak yağış etkisini artıracak. Şanlıurfa'da dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı İçeriği Görüntüle

Karadeniz ve Doğu Anadolu: Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Bu bölgeler adeta kışı erken yaşamaya başladı.

Ege ve Akdeniz: Güneşli ve sıcak hava etkisini koruyor. İzmir çevresinde sıcaklıklar 30-33 derece, Antalya-Mersin hattında ise 31-33 derece bandında seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu: Yaz sıcaklarından vazgeçmeyen bölgede termometreler yer yer 35-37 dereceye kadar ulaşarak yüksek sıcaklık değerlerini korumaya devam ediyor.

Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Önümüzdeki günlerde batı ve güney kesimlerde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, kuzey ve doğu bölgelerde yağışlı alanların genişlemesi öngörülüyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar (32-35 derece) devam ederken, Marmara ve Karadeniz hattında vatandaşların ani su baskınları ve serin havalara karşı tedbirli olması isteniyor.