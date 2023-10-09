Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Diyarbakır'ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de de sıcaklık düştü, hava bulutlanıyor, Mersin-Adana-Hatay civarında sağanak yağış geçişleri görülebilecek.

Kahramanmaraş’ta ise hafta boyunca genellikle güneşli ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.