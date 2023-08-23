Hava sıcaklıklarının gelecek hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle denize kıyısı olan illerde yüksek nem ile hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ortak Basın Toplantısında Konuştu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ortak Basın Toplantısında Konuştu

Gelecek günlerde hava sıcaklıkları, Adana'da 36-38, Hatay'da 32-34, Mersin'de 33-34, Gaziantep'te 37-40 ve Kahramanmaraş’ta 32-35 derece seviyesinde olacak.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.