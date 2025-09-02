Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum gecesi olarak idrak edilen mübarek gecelerden biridir. Her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi kutlanır.

2025 Mevlid Kandili Tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre:

Mevlid Kandili, 3 Eylül 2025 Çarşamba gününü 4 Eylül Perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek.

Mevlid Kandili’nin Önemi