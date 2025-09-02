Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum gecesi olarak idrak edilen mübarek gecelerden biridir. Her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi kutlanır.

2025 Mevlid Kandili Tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre:

Mevlid Kandili’nin Önemi

  • “Mevlid” kelimesi, doğum zamanı ve doğulan yer anlamına gelir.

  • Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifini ifade eden bu gece, İslam dünyasının en önemli günlerinden biridir.

  • Müslümanlar, bu gecede Peygamberimizin insanlığa sunduğu merhamet, adalet, sabır, cömertlik ve güzel ahlakı hatırlayarak dua ve ibadetle geçirir.

