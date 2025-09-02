Resmi Açıklama Geldi

PSG’nin yollarını ayırma kararı aldığı Gianluigi Donnarumma, artık Manchester City forması giyecek. İngiliz devi transferi resmen duyurdu.

Gianluigi Donnarumma.jpg

5 Yıllık İmza

İtalyan kaleci, City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Donnarouma

Donnarumma’dan İlk Sözler

“Manchester City ile sözleşme imzalamak benim için gurur verici. Pep Guardiola gibi bir teknik direktörün yönetiminde, dünya çapında oyuncularla aynı takımda olmak çok özel. Etihad’da oynamak için sabırsızlanıyorum.”

Şampiyonlar Ligi Kadro Bildirimi Ne Zaman? 2025-2026 Kadroları İçin Son Tarih
Şampiyonlar Ligi Kadro Bildirimi Ne Zaman? 2025-2026 Kadroları İçin Son Tarih
İçeriği Görüntüle

Resized B9A72 07Edeb5Bimage

Galatasaray Detayı

Bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Donnarumma, Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi olan City’nin yolunu tuttu.