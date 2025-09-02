Resmi Açıklama Geldi
PSG’nin yollarını ayırma kararı aldığı Gianluigi Donnarumma, artık Manchester City forması giyecek. İngiliz devi transferi resmen duyurdu.
5 Yıllık İmza
İtalyan kaleci, City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Donnarumma’dan İlk Sözler
“Manchester City ile sözleşme imzalamak benim için gurur verici. Pep Guardiola gibi bir teknik direktörün yönetiminde, dünya çapında oyuncularla aynı takımda olmak çok özel. Etihad’da oynamak için sabırsızlanıyorum.”
Galatasaray Detayı
Bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Donnarumma, Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi olan City’nin yolunu tuttu.