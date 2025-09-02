PSG’nin yollarını ayırma kararı aldığı Gianluigi Donnarumma, artık Manchester City forması giyecek. İngiliz devi transferi resmen duyurdu.

İtalyan kaleci, City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

“Manchester City ile sözleşme imzalamak benim için gurur verici. Pep Guardiola gibi bir teknik direktörün yönetiminde, dünya çapında oyuncularla aynı takımda olmak çok özel. Etihad’da oynamak için sabırsızlanıyorum.”