Sarı-Kırmızılılarda Flaş Gelişme

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, UEFA listesi öncesi sürpriz bir isimle ilgileniyor.

Hedef: Ademola Lookman

Atalanta’da kadro dışı bırakılan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman, Galatasaray’ın transfer gündemine alındı.

Fırsat Transferi

Avrupa’da transfer penceresinin kapanmasıyla, Galatasaray yönetimi bu gelişmeyi fırsat transferi olarak değerlendirmeye başladı.

Son Saatler

UEFA’ya listesini bugün teslim edecek olan Galatasaray, kanat takviyesi için Lookman transferinde planını belirledi.

İBRE GALATASARAY'A DÖNDÜ

Atalanta oyuncuyu takımdan tutmak, oyuncu da takımda kalmak istemiyor. Nitekim Avrupa'da transferin bitmesiyle eldeki iki seçenek; Suudi Arabistan ve Türkiye. Goal İtalya'nın haberine göre; Bergamo kulübünün taleplerini karşılamayan Inter ve Bayern Münih'ten gelen teklifleri reddeti. Galatasaray ise artık tek transfer seçeneği. Suudi Arabistan'da 11 Eylül'e kadar, özellikle Türkiye'de ise 12 Eylül'e kadar açık kalacak transfer pazarı. Galatasaray, onu vatandaşı Victor Osimhen ile eşleştirme fikrini geliştirmeye devam ediyor. Ancak Atalanta kiralık ya da karma bir anlaşma değil oyuncuyu tamamen elden çıkarmak istiyor. Bu net duruş, iç gerginlikler, taraftarlar arasındaki anlaşmazlıklar ve henüz tanımlanmamış olası senaryolarla dolu karmaşık bir durumu körüklüyor.

G.SARAY'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Ademola Lookman için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulundu. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kadro dışı bırakılan Ademola Lookman bu sezon Atalanta formasıyla resmi maçta görev almadı.