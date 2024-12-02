Geçtiğimiz yıl İstanbul’da kurulan Yeni Elbistanlılar Derneği ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Matbaacı Mevlüt Yener oybirliğiyle yeni başkan seçildi.

İstanbul Yeni Elbistanlılar Derneği 30 Kasım Pazar Günü Sultangazi ilçesinde bulunan Elbistan Büyükyapalak Derneği lokalinde ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Tek liste ile yapılan Genel kurulda Yener Matbaa sahibi, İş Dünyası ve Uluslararası STK’larda yöneticilik yapan Mevlüt YENER genel kurul üyelerinin oybirliğiyle başkan seçildi.

Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Uğur Yinanç, ARMARDER Başkanı Recep Tecirli, Çiçekder Başkanı Fazıl Çivi, Göksun Dernek Başkanı Hayrullah Doğan, Elbistan Gönül Dostları Platformu Yöneticileri, TOKİ Mustafa Kutlu İmam Hatip Orta Okulu Müdür Yardımcısı Hatice Kübra Uluocak ve genel kurula ev sahipliği yapan Büyükyapalak Dernek Başkanı Mehmet Özkan yönetimiyle katıldı.

İstanbul Yeni Elbistanlılar Derneği Yönetim Kurulunda yer alan isimler ise şu şekilde:

Yönetim kurulu:

1.Mevlüt Yener.

2.Av.Ramis Okur.

3.Av.Taşer Kara.

4.Mehmet Özkan.

5.Fazıl Çivi.

6.Cebrail Şahin.

7.Menderes Yücel.

8.Erdoğan Mutlu.

9.İlhami Kurt.

10.Hacı Erkan.

11.Fatih Kartal.

Yönetim kurulu yedek:

1.Hikmet Kılıç.

2.Av.Emre Mercan.

3.Tahsin Yücel.

4.Tuncay Kurtuluş.

5.Mehmet Pişkin.

6.Mehmet Doğan.

7.Haydar Akbaş.

8.Ali Akdağ.

9.Esvet Vural.

10.Asım Yalçın.

11.Mehmet Toraman.

Denetim kurulu:

Başkan.

Av Aybüke Burcu Alağöz

Av.Seyit Ahmet Şahin.

Av.Goncagül Bölükbaşı

Denetim yedek.

Metin Yüksel.

Baattin Bütün.

Adil söylem.

Federasyon Asil:

1.Mevlüt Yener.

2.Cebrail Şahin.

3.Tahsin Yücel.

4.Adlan Yıldırım.

5.Hasan Yıldız.

Federasyon yedek:

1.Mehmet Doğan.

2.Zahittin Karakaş.

3.Ali Kemal Yüksel.

4.Tahsin Genç.

5.Mehmet Yavaş.