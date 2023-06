Turan, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde aldıkları tedbirler sayesinde yoğun bakımlarda sorun yaşanmadığını söyledi.



Salgının bir anda bitmediğine değinen Turan, pik dönemlerde yoğun hasta görebildiklerini, mevsimsel değişimlerle birlikte yine hasta sayılarında artışlar olabileceğini dile getirdi.



- "Griple direnci düşen hasta Kovid-19'a enfekte olabilir"



Etkin ve ciddi şekilde bulaşan bir virüsle uğraştıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki kış ayları bizim için önemli. Mevsim değişikliklerinde özellikle yeni etkenler, yeni mevsimsel grip etkenleriyle birlikte Kovid-19 vakalarında da artış olabilir. Her iki viral etkenle birlikte grip ve Kovid-19 belirtileri karıştırılabiliyor. Viral belirtileri olan birisinin Kovid-19 olmadığı anlamına gelmiyor. Mevsimsel grip olan birisinin vücut direnci düştüğü için iyileşme periyodunda yeniden Kovid-19'a enfekte olabilir. Onun için özellikle 65 yaş üzerindekilerin mutlaka hem grip aşısı hem koronavirüs hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor."



Kişisel tedbirlere dikkat edilmesini isteyen Turan, "O yüzden halkımıza bu pandeminin bir anda bıçakla kesilir gibi bitmeyeceğini söylemek zorundayız. Lütfen bireysel önlemlerinizi almaya devam edin. Benim en büyük önerim şu olacaktır. Eğer viral semptomlar gösteriyorsanız kendinizi izole edin ya da diğer insanlarla iletişiminizi azaltın. Maskenizi takın ve etrafınızı, sevdiklerinizi korumaya devam edin. Çünkü sevdiklerimizi kaybettik, çok sayıda can gitti. Her biri bizim için çok üzücüydü." ifadelerini kullandı.