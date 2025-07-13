Türkiye genelinde “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında şehirler kırmızı beyaza büründü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin Kızılcahamam’daki 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda yaptığı çağrının ardından, vatandaşlar ve yerel yönetimler harekete geçti. Erdoğan’ın “Her sokak, her ev bayrağımızla donatılmalı” sözleri, ülke çapında geniş yankı buldu.

İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Bağcılar ve Sultanbeyli gibi birçok şehirde meydanlar, caddeler ve evler Türk bayraklarıyla süslendi. Belediyeler, vatandaşlara bayrak dağıtarak sürece destek verdi. Özellikle Diyarbakır’daki tarihi surlara asılan bayraklar, birlik ve beraberliğin simgesi olarak dikkat çekti.