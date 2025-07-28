Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların son yolculuklarına saygı çerçevesinde ebedi istirahatgâhların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Cenaze ve Taziye Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde şehir genelindeki tüm mezarlıklarda titizlikle yürütülen çalışmalar, özellikle şehrin en büyük mezarlıklarından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yoğunlaştırılmış şekilde devam ediyor.

Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda her gün düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik uygulamalarıyla mezarlık içerisindeki genel hijyen sağlanırken, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmesi adına cenaze defin alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak yeni yürüyüş yolları da inşa ediliyor.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte özellikle yaşlı ve engelli bireylerin mezarlık içerisindeki hareket kabiliyeti artırılıyor.

Öte yandan, mezarlık alanındaki peyzaj düzenlemeleri de ihmal edilmiyor. Mezarlığın yeşil dokusunu korumak ve ziyaretçilere daha huzurlu bir ortam sunmak adına çim biçme, ağaç budama ve sulama gibi çalışmalar belirli periyotlarla gerçekleştiriliyor.