Etkinlikte pilav ikram edilirken, Lisenin içerisine mezunlara özel yaptırılan vefa odasının açılış kurdeleleri kesildi.
İl milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör’de okul öğrencilerine müjde vererek bir halı saha kazandıracaklarını söyledi.
Ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’de imam hatipten mezun olanların günümüzde Devletine Bağlı Kalarak Zorlu Süreçte Milletinin Yanında Olan Kişiler Olduğunu Söyledi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ise son dönemlerde algı operasyonlarının arttığına dikkat çekti.