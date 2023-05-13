MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar' diyenler, yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp gelmelidir" diyerek sert tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Alayını birden sandığa gömecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'a oy verecek misiniz? Kararınız kesin mi? O halde sıra sizde. Ekmeğimizi büyütmek için sıra sende. Kardeşliğimizi güçlendirmek için aziz milletim sıra sende. Yarın fitneciler kaybedecektir. Sahte demokratlar kaybedecektir. Ekonomik tetikçiler kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. 85 milyon Türk vatandaşımız kazanacaktır. İffetimiz ülkülerimiz kazanacaktır. Kazanmak için biz de varız diyor musunuz? Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mısınız?

Kaset kumpasçılarına hesap soracak mısınız? Açık hesap yarın sandıkta görülecektir.

"KEFENLERİNİ YANLARINDA GETİRSİNLER"

"Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar" diyenler, yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp gelmelidir. Bu ittifak abesle direnişini gayriahlaki tutumunu sürdürmektedir. Yalan, yıkım bunlardadır. Ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş iki yüzlü bir muhalefet anlayışı vardır. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir. Ortağın HDP bölücüdür.

Sıkışınca TBMM'nin af ilan edeceğini söylemişsin. Sayın Kılıçdaroğlu, teröriste kol kanat gelen bir kalpsizin aynı zamanda terörün himayesine gireceğini bilmiyor musun? Görmüyor musun? Ey Kılıçdaroğlu hala farkında değil misin? Hiç mi utanmıyorsun?

"BUNLARA TÜRKİYE EMANET EDİLMEZ"

Aynı şeyleri İYİ Parti için de söylemek mümkündür. Bunlara Türkiye emanet edilemez. Bunlara asla güven duyulamaz. Cumhur İttifakı vartını yoğunu Türk milletine adamış, tek yürek, tek bilek, tek nefes olmuştur. Onların Türkiye düşmanı efendileri varsa bizim de Türkiyemiz, Burdurumuz vardır.

Cumhur İttiakı ily Ecumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden ABD, Avrupa, Londra tefeciler, terör örgütleri, Soros uşakları, Pensilvanya, emperyalizmin kuklaları, küresel çeteler ve küresel medyalar rahatsızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır. İnşallah bunları sadece yıkmakla kalmayacağız, kökünü de kazıyacağız.

