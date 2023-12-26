Türkiye Büyük Millet Meclisi teröristlerin, bölücülerin, aklanma, paklanma, barınma, sığınma ve meydan okuma mekanı değildir. Aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır vatan hainidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin açık tavrı ve çağrısı şudur; Mehmetlerimize sıkılan, yavrularımızı yetim bırakan, kanımızı döküp canımızı alan teröristlere hangi milletvekili hoşgörü ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçludur, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır. Biz Meclis'te terörist istemiyoruz, katil istemiyoruz, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz.