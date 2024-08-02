MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ve beraberindeki heyet, Kahraman şehrin çatı kuruluşu olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KMTSO) ziyaret etti.

Ziyaret sırasında heyeti, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu karşıladı.

Ziyaret esnasında, bölgenin ekonomik durumu ve ticaretin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, KMTSO'nun şehir için önemini vurgulayarak, birlikte yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mustafa Buluntu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KMTSO'nun faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ziyaret sonunda yaptığı açıklamada kentin gelişimi açısından ticaret ve sanayinin çok önemli olduğunu ifade etti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Da Milletvekili Karkoç Dora’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, Kahramanmaraş’ın sanayi ve ticaretine katkı sağlayacak projeler ve işbirlikleri üzerinde durulurken, şehrin ekonomik potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu anlamlı ziyaret, şehrin kalkınmasına yönelik atılacak adımların bir göstergesi olarak değerlendirildi.