PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısını tekrarlayarak “Sözümün arkasındayım” yineledi. Geçtiğimiz haftalarda Meclis gündeminde taşınan bu konunun güncelliğini vurgulayan Bahçeli, terörle mücadelenin ve Türkiye'nin güvenlik stratejisinin önemine dikkat çekti.

Grup Toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Yöneltilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun randevu talebine yanıtınız ne olacak? Sorusu üzerine "Ekrem İmamoğlu Beyin siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum" dedi. Siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.