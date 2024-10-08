MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Soykırım suçlusu İsrail’i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir" dedi.

"İsrail'in dünyaya meydan okuduğu artık netleşmiştir. Bu terör devletine karşı silah ambargosu yetersizdir. Kınama mesajlarının bağlayıcılığı yoktur. İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) bu tarihi ve ertelenemez görevi üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır. 2 Ekim'de İran'ın fırlattığı füzelerden sonra süreç iyice kızışacaktır. TBMM'de yapılacak kapalı oturum yerinde bir karardır. İsrail üzerimize gelirse bu hain cüretinden dolayı bin pişman edileceğini yedi düvel hatırında tutmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak güce sonuna kadar sahiptir. Birleşmiş Milletler bu tarihi ve ertelenmiş görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır".

Editör: Yunus Firdevsoğlu