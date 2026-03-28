Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Yönter şu ifadeleri kullandı: "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak..." ifadelerini kullandı.

Yönter, bu paylaşımından saatler sonra da MHP'ye sızan bir ajan olduğunu iddia ederek MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'gördüğü lüzum üzerine' istifa ettiğini belirtti.