Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.A. kontrolündeki 22 M 0055 plakalı yolcu midibüsü; kavşaktan dönerken, çalıştığı börekçiye gitmek için yolun karşısına geçen 2 çocuk annesi Filiz Tığlı'ya (44) çarptı.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tığlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Midibüsün sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
Feci kaza kamerada
Tığlı'nın cansız bedeni ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ise yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.