15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

9 yıl önce FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı vücudunu siper eden Türk halkı; asker, polis, sivil 251 vatandaşını şehit verirken, binlercesi yaralandı.

Boğaz köprüleri darbeci askerlerce tutuldu. Özel Harekat Başkanlığı, MİT yerleşkesi helikopterlerce tarandı. Darbeci hainler TBMM’yi bombalayacak kadar gözlerini kararttı. TRT işgal edilerek darbe bildirisi okutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı tarihe geçen konuşmasını yaptı ve ‘Milletimizi meydanlara davet ediyorum’ çağrısında bulundu. Halk sokaklara döküldü. Tanklara karşı durdu. Kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in canı pahasına darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurması hainler için sonun başlangıcı oldu.

Başaramayacağını anlayan hainler teslim oldu.

Milletin Destanı'nın 9. yılında dünyaya ‘Yolumuz daima demokrasi’ mesajı verilecek.

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15 TEMMUZ’DA “ZAFERİN ADI TÜRKİYE” TEMASIYLA ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

Etkinliklerde 15 Temmuz'da, Türk milletinin sarsılmaz duruşu ve direnciyle yazılan bu destanın adının Türkiye olduğu vurgulanacak.

Bu arada 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle 14-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenlenecek. 81 ilden 81 yerel medya temsilcisi ile yurt dışından 39 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu olmak üzere toplamda 200 gazeteci programda yer alacak. Türkiye'nin darbe girişimine karşı gösterdiği ortak irade vurgulanacak, toplumsal dayanışmanın önemi ortaya konarak halkın geleceğine sahip çıkma kararlılığı dünya kamuoyuna anlatılacak.

Programın Ankara kısmında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve TBMM ziyaretleri yer alırken İstanbul'da ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Valiliği ziyareti ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Yine İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Treni de Ankara'dan "Zaferin Adı Türkiye" diyerek 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edecek.

Öte yandan, "Zaferin Adı Türkiye" temalı görseller de kamu kurum ve kuruluşlarının led ekranlara yansıtılacak.

Uluslararası düzeyde FETÖ ve faaliyetlerine yönelik bir bilinç oluşturulması, Türkiye'nin gücünü, birlikteliğini ve her türlü zorluğu aşma kararlılığını dünyaya etkili bir şekilde duyurmak amacıyla Viyana, Saraybosna, Varşova, Berlin, Tiran gibi başkentlerde de paneller gerçekleştirilecek.

Fotoğraf sergilerinin de düzenleneceği programlarda, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan "15/07 Şafak Vakti" filmi gösterime sunulacak.

Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un ve Londra'nın kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak.

MİNARELERDEN SALALAR OKUNUP, IŞIKLAR YAKILACAK

15 Temmuz 2025 Salı günü öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilavet edilip, dualar edilecek.

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te tüm camilerde eş zamanlı sala verilecek, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak. 16 Temmuz Çarşamba sabahı ise tüm camilerde ‘Sabah Namazı’ buluşmaları düzenlenecek.

BURSA İHANETİ UNUTMAYACAK

Bursa Valiliği koordinesinde düzenlenecek etkinlikler saat 10.00’da Hamitler Kent Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği ziyaretleri ile başlayacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü saat 19.30’da Heykel Tarihi Valilik Binası önünden başlayarak, İnönü Caddesi'ni takiben Cumhuriyet Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulacak..

Saat 20.00’da Demokrasi Meydanı’nda yapılacak tören ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmaları ve sonrasında Türk Müziği Topluluğu Programı, "30 Kuş" şiiri, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, Bursa Mehteran Takımı Gösterisi, "Selam Olsun" şiiri, THM topluluğu programı ve Yücel Arzen konseri sonrasında saat 00.13'de tüm camilerde sela okunmasıyla sona erecek.