Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminden istifade ederek bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köksal, “On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakırken, bayram sevincini hep birlikte paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştiren müstesna günlerdir. İslam medeniyetimizde önemli bir yere sahip olan bayramlarımız, paylaşmanın bereketini yaşamak için büyük bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlere dikkat çeken Köksal, "Bugün bizler bayram sevincini yaşarken, Filistin başta olmak üzere birçok yerde müslüman kardeşlerimiz ağır bedeller ödemeye devam ediyor. Gazze’de masum insanlar, saldırılar karşısında açlık, susuzluk ve hastalıklarla, İsrail zulmü ve vahşeti ile mücadele ediyor.

Bizler depremin ağır sonuçları ile mücadele eden Kahramanmaraşlılar olarak, bu çekilen sıkıntıları ve zorlukları yakınen takip ediyor ve Allah'ın yardımını Filistinli kardeşlerimiz için istiyoruz! Bizler millet olarak olarak her zaman mazlumların yanında olmaya, Filistin halkının haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz. Dualarımız, gönlümüz ve desteğimiz Filistinli kardeşlerimizle birliktedir” dedi.

2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlatan Köksal, aile kavramının önemine değinerek, “Bayramlar, aile olmanın değerini bizlere hatırlatan müstesna zamanlardır. Sevdiklerimizle kucaklaşmanın, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin en güzel vesilelerinden biridir. Depremden sonra Şehir olarak büyük bir aile olduk, yakınlarını kaybedenleri bu bayramda da ziyaret edelim yanlarında olalım.” temennisinde bulundu.

Bayram tatilinde yollara çıkacak vatandaşlara da seslenen Köksal, trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyerek, “Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için tüm hemşerilerimizden dikkatli olmalarını, trafik kurallarına riayet etmelerini ve sürat yapmamalarını istirham ediyorum. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak hepimizin ortak isteğidir.” dedi.

Tuba Köksal, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta Kahramanmaraşlı hemşerilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.”