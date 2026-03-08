AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarla bir araya geldi. Köksal ve beraberindeki Kadın Kolları heyeti, Arıkan Tekstil Fabrikası’nı ziyaret ederek fabrikada çalışan kadınlara karanfil takdim etti.

Ziyarette kadın çalışanlarla sohbet eden Köksal, onların talep ve önerilerini dinledi. Kadın istihdamının önemine dikkat çeken Köksal, özellikle çalışan anneler için iş yerlerinde kreş imkânlarının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Program kapsamında Köksal, daha sonra Şehit Polis Memuru Barış Göl’ün ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu aileye teslim etti.

Milletvekili Köksal günün son programında ise TÜGVA tarafından düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.