Ordu’da, bir otele giden vatandaş karşılaştığı banyonun mimarisini videoya alıp sosyal medyada paylaştı.

Kapısı yarım açılan banyoya girmekte zorluk yaşayan vatandaş, yaşadığı her zorluğu adım adım anlattı.

Arkadaki lavabo nedeniyle yarım açılan kapıdan sığamayan vatandaşın çektiği video, sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

“Kollarımı havaya kaldırıp buradan içeri kendimi atıyorum”

Banyoya girişi maceralı olan vatandaş, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Ordu’da bir otel geldik. Sabaha karşı yorgun bir halde. Gördüğünüz gibi biraz kiloluyum. Lavaboya kalktım. Gireyim dedim, girme şansın hiç yok. Arkada duşa kabin var. Duşa kabini açıyorum, yine sığamıyorum. En son kollarımı havaya kaldırıp buradan içeri kendimi atıyorum.”

Vatandaşın yaşadığı zorluk kapıyla da kalmadı.

‘Klasik Karadeniz mimarisi’

Çift kapılı duşa kabinin de farklı bir dizayna sahip olduğu görüldü. Duşa kabine girişi de uygulamalı olarak gösteren vatandaşın o anlarında kullanıcılardan, ‘Klasik Karadeniz mimarisi’ yorumları geldi.