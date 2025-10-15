Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy’deki semt pazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve günler süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın ölümüne neden oldukları iddia edilen 18 yaşından küçük sanıklar B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılaması devam ediyor.

Minguzzi cinayetine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

Avukat çekilme dilekçesinde, "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.