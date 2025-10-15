2014 yılında hizmete giren İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, hız ve konfor açısından yolcuların sıklıkla tercih ettikleri bir ulaşım aracı haline gelirken şehirler arasında faaliyet gösteren otobüs firmalarına da rağbeti azalttı. Giderek popülerliğini artıran YHT karşısında, karayolu taşımacılığı sektöründe alternatif arayışlar başladı. Bu kapsamda Yüksek Hızlı Tren'in gölgesinde kalan otobüs firmaları, yolcu kaybını telafi etmek amacıyla çeşitli adımlar atmaya başladı.

5 DURAK ROTADAN ÇIKARILACAK

Otobüs firmaları, ekspres sefer modeline geçiyor. Yeni uygulamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı gibi duraklar bazı seferlerde rotadan çıkarılacak.

İlk olarak İstanbul-İzmir arasında hayata geçirilen uygulamada ara duraklar kaldırılarak ekspres sefer uygulandı. Bu yeni yöntem yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltırken yolculardan da olumlu geri dönüşler aldı. Başarıyla sonuçlanan bu pilot uygulama, kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara güzergahında da hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Böylelikle mevcut seferlerde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı gibi ara duraklar ekspres otobüsler için kaldırılacak.

SEFERLER İKİ SEÇENEKLE SUNULACAK

Yeni dönemde otobüs firmaları, İstanbul-Ankara hattında iki farklı sefer tipi sunacak: "Normal" ve "Ekspres"

Normal Seferler: Mevcut duraklarla klasik güzergah

Ekspres Seferler: Sadece ana varış noktalarına duracak şekilde

Yapılan planlamaya göre, ekspres seferlerin toplam kontenjan içerisindeki oranı yaklaşık %50 olacak. Bu sayede zamandan tasarruf etmek isteyen yolcular, daha kısa sürede ulaşım sağlayabilecek.

UYGULAMA BAZI FİRMALAR TARAFINDAN DEVREYE ALINACAK

Ekspres hat uygulaması başlangıçta yalnızca birkaç otobüs firması tarafından devreye alınacak. Ancak yolcu talebine göre sistemin yaygınlaştırılması da gündemde.