Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Diyarbakır’a atanırken Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş’a yeni Emniyet Müdürü olarak göreve getirildi. İşte Hasan Yiğit'in biyografisi ve kariyer hayatı..

Hasan Yiğit kimdir?

16 Nisan 1970 Amasya Merzifon doğumlu olan Hasan Yiğit, evli ve 2 çocuk babasıdır. 1988 Polis Koleji, 1992 Polis Akademisi mezunudur. Aynı yıl Komiser Yardımcısı rütbesiyle Emniyet Teşkilatında göreve başlamıştır. Değişik rütbelerde EGM İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 11.09.2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı 2025/358 sayılı kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Hasan Yiğit'in rütbeleri ve görev yerleri

Hasan Yiğit, polis teşkilatındaki görev süresi boyunca güvenlik ve terörle mücadele alanlarında uzmanlaşmıştır. Özellikle Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken gösterdiği etkin yönetim ve başarılarla öne çıkmıştır. Ankara, Iğdır ve Çorum'da Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2008-2014 yılları arasında Çorum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerde görev yapmıştır. 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda "Daire Başkan Yardımcısı" olarak göreve gelmiştir. 2015 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü olmuş, 2016-2023 yılları arasında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı yapmıştır. Nisan 2023’te Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Yiğit, 2023-2025 yılları arasında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş; Eylül 2025' te Kahramanmaraş'a İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Hasan Yiğit’in Terörle Mücadeledeki Öncü Rolü

Hasan Yiğit, terörle mücadele konusundaki deneyimleriyle öne çıkan bir isimdir. Terörle mücadele alanında yürüttüğü çalışmalarla hem ulusal güvenlik politikalarına hem de akademik literatüre önemli katkılarda bulunmuştur. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’da gerçekleştirilen sorgulama sürecinde görev alan ekipte yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca, güvenlik politikaları üzerine kaleme aldığı altı kitapla tanınmaktadır. Bu eserlerinde, terörle mücadele stratejileri ve güvenlik politikalarına dair kapsamlı analizler sunmuştur. Yiğit’in çalışmaları, terörle mücadelede stratejik yaklaşımın geliştirilmesi ve etkili politikaların oluşturulması açısından yol gösterici niteliktedir.

Hasan Yiğit’ten İlk Mesaj: “Kahramanmaraş’ın Güvenliği Önceliğimiz”

Yeni emniyet müdürü Hasan Yiğit, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş halkının huzuru ve güvenliği için tüm birimlerimizle koordineli şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.