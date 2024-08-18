20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, birçok etkinliğe ev sahipliği yaparken çocukların heyecanla beklediği Sertaç Abi ile buluşma gerçekleşti.

KAFUM Fuar Alanında düzenlenen söyleşiye özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Samimi ve eğlenceli üslubuyla Sertaç Abi çocuklara; oyun dünyasının sırları, dijital oyunların gelişimi ve bu alandaki yenilikler hakkında bilgiler aktardı. Çocuklar, Sertaç Abi'yi büyük bir dikkatle dinlerken, ona merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu.

Çocukların ilgisini çekecek şekilde eğlenceli örneklerle konuyu anlatan Sertaç Abi; oyun dünyasında dikkat edilmesi gereken noktalar, sağlıklı bir oyun alışkanlığı geliştirilmesinin önemi ve teknolojinin doğru kullanımı gibi konularda da çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte çocukların mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunurken ebeveynler de çocuklara yönelik etkinliklerin çok değerli olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Söyleşi, hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.