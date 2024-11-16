Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu, minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan etkinlikle devam etti. Bu kapsamda düzenlenen “Şirinler” adlı tiyatro gösterisi, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gösteri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki ayrı seans halinde gerçekleştirildi. Yüzlerce çocuk, sevilen karakterlerle dolu bu eğlenceli gösteriyi büyük bir coşkuyla izledi. Salonu dolduran çocuklar ve aileleri, renkli sahne dekorları ve sürükleyici hikâye ile adeta masal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Büyük beğeni toplayan “Şirinler” tiyatro gösterisi, şehrin kültürel yaşamına neşe katarken etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten minikler ve ebeveynleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Minikler Şirinler’le Eğlenceye Doydu

Tiyatroyu izlemeye gelen Elif Nur Karaca, “Şirinler’i izlemeyi çok seviyorum. Bugün de çok keyif aldım” diye konuştu. Diğer bir katılımcı Arda Temiz, “Şirinler’i çok seviyorum. Bugün de çok eğlendik” dedi. Ömer Asaf, “Bugün arkadaşlığın önemini ve iyilik yapmanın çok değerli olduğunu öğrendik” ifadelerini kullandı.

“Kültür Sanat Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Edecek”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında şehrin kültür ve sanat hayatını zenginleştiren etkinliklerin süreceği belirtildi. Yapılan açıklamada: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve onları sanata teşvik etmek için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Kültür sanat sezonumuz boyunca tiyatro, konser, atölye ve söyleşi gibi pek çok etkinlikle her yaştan vatandaşımıza hitap eden bir program sunuyoruz. Hemşehrilerimizi bir araya getiren bu organizasyonlarımızda gördüğümüz yoğun ilgi, bizlere büyük mutluluk veriyor. Şehrimizin kültür sanat hayatını zenginleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nun önümüzdeki günlerdeki programında ise çocuklar için yeni tiyatro oyunları, yetişkinlere yönelik edebiyat söyleşileri ve okur – yazar buluşmaları gibi etkinlikler yer alıyor.