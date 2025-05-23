Apartmanın 4. katında yaşayan Bekir Ö., alt katta oturan kardeşi Ali Ö. ile uzun süredir sorun yaşadıklarını, özellikle babalarının vefatından sonra kendisini evden çıkarmaya yönelik baskıların arttığını ifade etti.

Hiltiyle Tavan Delip Psikolojik Baskı Yaptı

Bekir Ö., kardeşi Ali Ö.’nün kendisine ve ailesine yönelik psikolojik baskılar yaptığını, bununla da kalmayıp, inşaatlarda kullanılan hilti ile evinin zemini delerek kendi dairesinin tavanına zarar verdiğini belirtti. Ayrıca kardeşinin, binaya da zarar verdiğini ve apartman sakinlerini de rahatsız ettiğini söyledi.

Bekir Ö., "Sadece bize değil, apartmandaki komşulara da zarar veriyor. Sürekli gürültü yapıyor, tehdit ediyor. Polis merkezine giderek 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından şikâyetçi oldum" dedi.

Yük Taşıma Sistemiyle Bebek Arabasını Balkona Çekti

Bekir Ö., kardeşinin apartman önüne bırakılan çocuklarına ait katlanabilir bebek arabasını, inşaatlarda yük taşımada kullanılan caraskal sistemiyle balkonuna çektiğini ve bunu kasıtlı yaptığını da iddia etti.

“4 Yıldır Sürekli Psikolojik Baskı Altındayız”

Bekir Ö.’nün eşi Semra Ö. de, eşinin kardeşi olan Ali Ö.’nün, 4 yıldır evden çıkmaları için ailelerine psikolojik baskı yaptığını ifade etti. “Sürekli gürültü yapıyor, balkonunda yük taşıma sistemi kurdu, uyarınca ‘devam edeceğim’ diyor” şeklinde konuştu.

Ali Ö.'den Umursamaz Yanıt: “Ne Yapayım?”

Olayların odağındaki Ali Ö. ise, ailevi sorunlarla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, “Şikayetçi olduysa oldu, ne yapayım?” şeklinde umursamaz bir yanıt verdi.