Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Deniz K., 7 Haziran günü arkadaşıyla birlikte evlerinin bulunduğu sokağa çıktığı sırada, miras yüzünden babası Yusuf K. (53) ile husumetli olan amcası O.K. (52) aniden yanına geldi.

Öfkeli amca, yanında getirdiği yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan Deniz K., kıyafetlerini çıkararak can havliyle kurtulmaya çalıştı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Deniz K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan O.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kan donduran olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, amcanın yeğeninin üzerine yanıcı madde dökmesi ve alevlerin içinde kalan gencin kıyafetlerini çıkararak kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.