Konya'da Beyşehir'in Gökçekuyu Mahallesi'nde Murat Uyanık, aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası Fevzi Uyanık'ın evine gitti.

Uyanık, burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı.

Murat Uyanık, tekme ve yumrukla amcasını darbederek olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde bulundu

Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan komşuları, Fevzi Uyanık'ı kanlar içerisinde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Hayatını kaybetti

Fevzi Uyanık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uyanık'ın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Gözaltına alındı

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Olayın ardından kaçan Murat Uyanık, saklandığı evinde gözaltına alındı.

Uyanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi