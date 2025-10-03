Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail gizli servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Serkan Çiçek’e yönelik "Metron" adı verilen bir operasyon gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütüldü.

İstihbarat çalışmaları kapsamında Çiçek’in, İsrail'in Çevrimiçi Operasyon Merkezi’nde görevli olduğu değerlendirilen Faysal Rasheed ile bağlantı kurduğu belirlendi. Serkan Çiçek’in, Rasheed aracılığıyla İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif olan bir Filistinli aktivisti hedef aldığı ve bu kişiye yönelik ajanlık faaliyetlerini kabul ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan Çiçek'in emniyetteki işlemleri sürerken, olay Türkiye'deki yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.