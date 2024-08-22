Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod adlı Mehnaz Omari İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı Mehnaz Omari, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Omari, terör örgütü adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

Finlandiya yapılanması ile ilgili bilgiler ele geçirildi

Uzun süredir MİT’in takibinde olan Mehnaz Omari, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz Omari’nin yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

Operasyonun detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak çalışmada, terörist Omari'nin, Finlandiya'da terör örgütü PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yapılanmada sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren Mehnaz Omari'nin, PKK'nın İran uzantısı PJAK mensubu olduğu belirlendi.

Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ettiği öğrenilen PKK/KCK'lı Omari'nin, örgütün kontrolündeki haber portallarında 8 Ocak 2017'de yayınlanan bir haberde "Finlandiya'da gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşma yapan KJAR sözcüsü Naze Viyan" olarak adının geçtiği ortaya çıkarıldı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında örgütsel eylem ve etkinliklerde yer aldığına dair fotoğrafları da tespit edilen terörist Omari, 15 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.