Türkiye'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahısları ve suç ağını deşifre etmek için düğmeye bastı.

Şüphelileri bir ay boyunca fiziki ve teknik takibe alan MİT birimleri, tüm bağlantıları ve adresleri tek tek belirledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa hareket edilerek 18 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

375 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Kelepçelendi

Narkotik ve istihbarat birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda adresler didik didik arandı. Yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanan 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı kesinleşen 6 şüpheli ise güvenlik güçlerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kararlılık Mesajı: Operasyonlar Sürecek

MİT'in istihbarat desteği ve emniyet güçlerinin sahadaki kararlı mücadelesiyle gerçekleştirilen bu operasyon, organize suç yapılarına vurulan büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti. Halk sağlığını tehdit eden uyuşturucu şebekelerine yönelik yurt genelindeki operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.