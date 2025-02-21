Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş zam gelecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.