Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada veya sahnede büyük tepki çeken trafik magandalarına göz açtırmıyor. Merkez Emek Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bir sürücünün motosikletiyle trafiği ve kendi canını tehlikeye atarak tek teker üzerinde ilerlediğine dair görüntülerin yayılması üzerine ekipler derhal inceleme başlattı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, trafiği hiçe sayan motosiklet sürücüsünün E.Ç. olduğu tespit edildi.

Ehliyetsiz Çıktı, Ağır Fatura Kesildi

Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada sürücü E.Ç.'nin ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlendi. Trafik güvenliğini kasten tehlikeye atan ve akrobatik hareketlerle kazaya davetiye çıkaran sürücüye Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca trafik magandası E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.