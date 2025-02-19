Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz"
Açıklamada, "Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2025
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/I1WQXrnK5g