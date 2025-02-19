Malatya'da 4,4 büyüklüğünde depğrem Malatya'da 4,4 büyüklüğünde depğrem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz"

Açıklamada, "Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor" ifadelerine yer verildi.