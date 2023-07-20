"Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Meclis'te kabul edildi.

Kanun teklifine göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV) uygulanacak.

Deprem bölgesinde mücbir sebep ilan edilen yerlerde, 6 Şubat’tan önce tescil edilen kayıt ve tescili olan taşıtlar ek MTV'den istisna tutulacak.

Ek MTV muafiyetinin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki araç sahiplerinin ikametlerine mi, yoksa araç plakalarına mı göre belirleneceği konusunda tartışmalar yaşanıyor.

Elde ettiğimiz bilgilere göre, 46 plakalı olmayan araç sahipleri ise bu indirimden yararlanamayacak. Yabancı plakalı araçlar, kayıtlı oldukları illere göre plakalı olduğundan, sadece 46 plakalı araçlar vergi indirimi kapsamına alınacak.

Yabancı plakalı araç sahiplerinin MTV'nin normal tarifelerinin iki katını ödemeleri gerekeceği belirtiliyor.