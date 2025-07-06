Mübarek Muharrem ayının gelişiyle birlikte, geleneksel dayanışma ve paylaşma kültürünün simgesi olan Aşure Günü için hazırlıklar da devam ediyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar, bu özel gün öncesi aşurelik malzemeleri temin etmeye yönelirken; Aksu TV olarak sizler için çarşı-pazarda hem fiyatları hem de malzeme çeşitlerini araştırdık.

Vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında buğday, nohut, fasulye, kuru üzüm, incir, kayısı, fındık ve ceviz gibi temel malzemeler yer alıyor. Piyasada yaşanan genel artışlara rağmen, bazı ürünlerde uygun fiyatlı seçenekler de dikkat çekiyor.

Esnaf, aşurelik alışverişlerin hafta sonu daha da yoğunlaşacağını belirtirken, vatandaşlar ise geleneksel lezzetleri yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aksu TV olarak, bolluk ve bereketin simgesi bu güzel ayda tüm vatandaşlarımıza hayırlı Muharrem ayı ve bereketli Aşure Günü dileriz.