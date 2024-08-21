Eğitim programında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerin engellenmesi konusunda muhtarların üstlenebileceği görevler ve sorumluluklar detaylı bir şekilde ele alındı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, şiddetin tanımı, türleri, hukuki süreçler ve şiddete maruz kalan kadınlara sunulacak destek hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M.Ferdi Bozkurt, muhtarların yerel düzeyde bu tür eğitimlere katılımının, şiddetle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini vurguladı.

Muhtarlar ise, kendi mahallelerinde bu konularda daha bilinçli adımlar atacaklarını ifade ederek, eğitimin son derece faydalı olduğunu dile getirdiler.

Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen bu tür eğitimler, Kahramanmaraş genelinde kadına yönelik şiddetin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu