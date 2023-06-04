Murat Başaran ilk albümünü 1999 yılında 'Azıcık Ucundan' adıyla çıkardı. 2000 yılında Hakan Peker'in Karam şarkısının söz yazarıdır. 2005 yılında çıkardığı Sana Ölürüm albümü ile büyük beğeni topladı. İşte Murat Başaran hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Murat Başaran kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1997 yılında katıldığı Pop Show beste yarışmasında 2. oldu. Şahin Özer'in keşfi ile 1999 yılında ilk albümü olan 'Azıcık Ucundan' çıkardı. Şarkılar Bizi Söyler 3 Haziran konukları arasında yer alan Murat Başaran hayatı, kariyeri, albümleri ve bilinmeyenleri.

MURAT BAŞARAN KİMDİR? ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Ahmet Murat Başaran, 4 Haziran 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

Murat Başaran 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. oldu. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkardı. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu gibi diğer sanatçılara besteler verdi.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında yayımladığı Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Pop Erkek Sanatçı" ödülünü aldı. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları öne çıktı. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.

MURAT BAŞARAN ALBÜMLERİ

Azıcık Ucundan (1999)

Hadi Sende Kudur (2002)

Sana Ölürüm (2005)

Canın Sağolsun (2008)

İşte O Sensin (2013)