Türkiye genelinde konut üretimi hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başlatılan yeniden inşa sürecinde 350 bininci konutun teslim edilmesi, şehirlerin toparlanma sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendirildi.

Bu çalışmaların yanı sıra tüm ülkede “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan Yüzyılın Konut Projesi, vatandaşları ekonomik ve güvenli konutlarla buluşturmayı hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toplam 500 bin konutluk büyük dönüşüm hedefi kapsamında her gün yüzlerce aileyi yeni yuvalarına kavuşturuyor.

Bu kapsamda Adana’nın Yumurtalık ilçesinde hak sahipleri yeni evlerine kavuştu. Modern ve depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutlar, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yuvalarına taşınan ailelerin mutluluğuna yer verdi. Teslim edilen konutların, bölgedeki yaşam kalitesini artıracağı ve uzun vadede güvenli bir şehirleşmeyi destekleyeceği ifade edildi.