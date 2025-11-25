Haber Alınamayınca Kapı Açıldı

Gece saatlerinde aileden haber alamayan komşular, mahalle muhtarıyla birlikte dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde ailenin hareketsiz şekilde yerde yattığı tespit edildi. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

3 Kişinin Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Kaya, Berna Kaya ve küçük Samyeli’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.

Kapıda Zorlama İzi Yok

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde dairenin kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadığı öğrenildi. Detaylı otopsi işlemleri için cenazeler Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Görgü Tanığı: “Bu bir katliamdır”

Aileyi yakından tanıyan komşu Ali Beydüz, olayla ilgili şunları söyledi:

“Biz de esnafız, komşumuzdu. Şoktayız. Bu bir katliamdır, başka bir şey değil. Mehmet kendi halinde bir insandı, tamircilik yapıyordu. Olayın gece 01.00–02.00 civarında olduğunu düşünüyoruz.”

Soruşturma Sürüyor

Kaya ailesinin ölümüyle ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Olayın nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.