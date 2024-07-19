Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtım programı gerçekleştirildi.
Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen programda binlerce vatandaşa aşure ikramında bulunuldu.
Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, , Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, MÜSİAD Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Aksüyek, Genç MÜSİAD Başkanı Mehmet Emin Koç, kent protokolü ve iş insanları katıldı.
Programa katılan protokol üyeleri aşure dağıtımı sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)