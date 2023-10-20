İsrail, acımasız saldırılarına devam ediyor.

Günlerdir süregelen kaos ortamında, çocuklar ve kadınlar en büyük travmayı yaşayan kesim oldu.

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.

Bir diğer hedef ise kutsal mekan Mescid-i Aksa.

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Cuma namazına engel oldular

Müslümanların ibadetine bile taş koyan İsrail, geçtiğimiz cuma günü namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını baltalamaya çalıştı.

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Yaş kısıtlaması

Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirildi.

Buna göre 65 üstü Müslümanlar, cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya giremedi.

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İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kaynak: Haber Merkezi