Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir ikamette yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, çevredeki diğer evlere sıçrama riskine karşı güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgede hazır bekletilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.