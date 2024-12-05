Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümüyle ilgili yürütülen davada, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli bir gelişme kaydedildi.

8 yaşında boğularak öldürülen Narin cinayetinde önemli bir delile ulaşıldı. Küçük kızın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuştu. Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamanlandı ve annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmalar sırasında bu kıl örneklerinden bir sonuca varılamamıştı ve örneklerin gelişmiş cihazlara sahip İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi istenmişti. Bu delil mahkeme tarafından da dikkate alınırsa, küçük kızın katil veya katillerinin kimliklerin netleştiği söylenebilir.