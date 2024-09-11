Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

8 yaşındaki Narin Güran’ın derede cansız bedeninin bulunmasının ardından sıra, soruşturmaya yön verecek adli tıp çalışmalarında. Bunun tespiti için adli tıp süreci, Diyarbakır’ın yanı sıra İstanbul’da da yürütülüyor.

Narin'in kesin ölüm nedeni naaştan alınan örnekler üzerindeki çalışmalar tamamlanınca ortaya çıkacak.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.