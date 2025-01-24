Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin davasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. Sanıkların, Narin'in öldürüldüğü zamanda birbirlerinden haberdar olduğu belirtildi.

Gerekçeli kararda, Narin'in ev yakınlarındaki ahırda öldürülmek istendiği, yaralı kızın eve taşındığı ve eylemin evde tamamlandığı belirtildi.